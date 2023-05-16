«Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов

В Милане (Италия) завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Интер» и «Милан».

Матч завершился победой «нерадзурри» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 74-й минуте встречи – Ромелу Лукаку сделал две передачи в штрафной на Лаутаро Мартинеса, который с острого угла поразил ворота Мика Меньяна.

Таким образом, «нерадзурри» одержали победу по итогам двух матчей со счетом 3:0 и вышли в финал турнира.

Финал турнира пройдет в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка». Матч состоится 11 июня.

В другом полуфинале играют «Реал» и «Манчестер Сити» (1:1 по итогам первого матча).

Лига чемпионов

1/2 финала

Ответный матч

«Интер» – «Милан» – 1:0 (0:0)

Гол: Лаутаро Мартинес, 74.

Первый матч: 2:0