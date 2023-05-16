Миланский «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов впервые за последние 13 лет.

В последний раз команда участвовала в решающем матче Лиги чемпионов в сезоне-2009/2010. Тогда команда под руководством Жозе Моуринью стала обладателем трофея, оказавшись в финальном матче сильнее мюнхенской «Баварии» со счетом 2:0.

Напомним, ранее завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Интер» принимал «Милан». Матч завершился минимальной победой «нерадзурри» - 1:0. Первый матч также завершился в пользу «Интера» - 2:0.

Таким образом, «Интер» стал первым финалистом турнира. В другом полуфинале встречаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:1.