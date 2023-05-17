Пиоли оценил путь «Милана» в текущем сезоне Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после поражения своей команды от «Интера» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:1).

«У нас получился великолепный турнир в Лиге чемпионов в этом сезоне, хотя нормально и быть разочарованными после поражения от «Интера» в полуфинале», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Единственный гол в матче был забит на 74-й минуте встречи – Ромелу Лукаку сделал две передачи в штрафной на Лаутаро Мартинеса, который с острого угла поразил ворота Мика Меньяна.

Таким образом, «нерадзурри» одержали победу по итогам двух матчей со счетом 3:0 и вышли в финал турнира, который пройдет в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка». Матч состоится 11 июня.