Уткин назвал Леау фриком после поражения «Милана» от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов

Российский комментатор и популярный блогер Василий Уткин оценил игру футболистов «Милана» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Интера» (0:1).

«Милан» ни одной минуты не был горазд бороться за финал. Жиру занимался фитнессом. Про Леау и говорить смешно. Он просто прикольный фрик, которого можно изготовить в миниатюре и вешать на елку», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Единственный гол в матче был забит на 74-й минуте встречи – Ромелу Лукаку сделал две передачи в штрафной на Лаутаро Мартинеса, который с острого угла поразил ворота Мика Меньяна.

Таким образом, «нерадзурри» одержали победу по итогам двух матчей со счетом 3:0 и вышли в финал турнира, который пройдет в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка». Матч состоится 11 июня.