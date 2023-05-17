Представитель Миранчука рассказал, останется ли россиянин в «Торино»

Менеджер по коммуникациям агентства GG11 Мирко Левати, представляющий интересы российского полузащитника Алексея Миранчука в Италии, высказался о будущем своего клиента.

«Мы ждем ответ от «Торино». Пока они не приняли никакого решения по выкупу Алексея. Другие клубы по-прежнему проявляют интерес к игроку, но сейчас все зависит от «Торино», - приводит слова Левати Sport24.

Всего в текущем сезоне россиянин провел 28 матчей в составе «Торино», в которых забил четыре мяча. Футболист выступает за команду на правах аренды и после окончания сезона вернется в расположение «Аталанты», если туринцы не воспользуются опцией выкупа.