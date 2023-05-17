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Стали известны подробности травмы Мхитаряна в полуфинале Лиги чемпионов

Футболист «Интера» получил повреждение в матче с «Миланом».
Стали известны подробности травмы Мхитаряна в полуфинале Лиги чемпионов
17 мая 2023 10:34
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян получил травму в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Миланом» (1:0). Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, армянский хавбек повредил четырехглавую мышцу левого бедра. Игрок точно пропустит следующий матч против «Наполи», который состоится 21 мая.

Добавим, что «нерадзурри» одержали победу по итогам двух матчей со счетом 3:0 и вышли в финал турнира, который пройдет в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка». Матч состоится 11 июня.

источник: La Gazzetta dello Sport
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