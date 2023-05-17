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Президент «Торпедо»: я могу хотеть Месси с Роналду в команду, но это не значит, что они будут играть

Ярослав Савин высказался о возможном уходе Ильи Кутепова.
17 мая 2023 10:43
автор: Александр Кожевников

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о том, будет ли клуб пытаться удержать в составе защитника Илью Кутепова.

«Уход Кутепова? Такая вероятность есть, конечно. Пока мы не решим, я комментировать какие-то решения и предложения не буду. Как только примем решения, о них в первую очередь узнает игрок, а потом публичное пространство.

Я могу много что хотеть, и Месси с Роналду в команду, но это не значит, что они будут играть. Есть мнение спортивного департамента, есть мнение тренерского штаба. На основании этих мнений президент принимает решение. Президент не должен влезать в личные предпочтения: кого хочет оставить или нет», - приводит слова Савина «Спорт-Экспресс».

Кутепов стал игроком «Торпедо» в июле 2022 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах в составе команды, не отметившись результативными действиями.

Напомним, ранее главный тренер команды Жозеп Клотет отстранил футболиста от тренировок с основной командой.

источник: «Спорт-Экспресс»
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