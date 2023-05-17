Два клуба Первой лиги не будут допущены до стыковых матчей: им не выдадут нужную лицензию

Два клуба Первой лиги не получат лицензию РФС-1, необходимую для участия в стыковых матчах за право сыграть в следующем сезоне в РПЛ, сообщает «Чемпионат».

По данными источника, этими клубами оказались владикавказская «Алания» и махачкалинское «Динамо». Причины отказа в лицензировании не уточняются.

При этом лицензии РФС-1 выдадут «Родине», «Енисею», «Волгарю» и тульскому «Арсеналу». Таким образом, если необходимые документы не будут оформлены у других команд, то в стыках сыграют два из четырех вышеназванных клубом, при условии, если они займут место с третьего по шестое (таков регламент РФС).

Добавим, что третье место в Первой лиге на данный момент занимает «Алания» (55 очков), четвертое - «Енисей» (49), пятое - махачкалинское «Динамо» (46), шестое - «Родина» (45). «Волгарь» с 44 очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, «Арсенал» - на восьмой (41 очко).