ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Два клуба Первой лиги не будут допущены до стыковых матчей: им не выдадут нужную лицензию

Борьба за место в РПЛ обострилась.
Два клуба Первой лиги не будут допущены до стыковых матчей: им не выдадут нужную лицензию
17 мая 2023 11:11
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Алания"

Два клуба Первой лиги не получат лицензию РФС-1, необходимую для участия в стыковых матчах за право сыграть в следующем сезоне в РПЛ, сообщает «Чемпионат».

По данными источника, этими клубами оказались владикавказская «Алания» и махачкалинское «Динамо». Причины отказа в лицензировании не уточняются.

При этом лицензии РФС-1 выдадут «Родине», «Енисею», «Волгарю» и тульскому «Арсеналу». Таким образом, если необходимые документы не будут оформлены у других команд, то в стыках сыграют два из четырех вышеназванных клубом, при условии, если они займут место с третьего по шестое (таков регламент РФС).

Добавим, что третье место в Первой лиге на данный момент занимает «Алания» (55 очков), четвертое - «Енисей» (49), пятое - махачкалинское «Динамо» (46), шестое - «Родина» (45). «Волгарь» с 44 очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, «Арсенал» - на восьмой (41 очко).

источник: Чемпионат.com
Два клуба Первой лиги не будут допущены до стыковых матчей: им не выдадут нужную лицензию
Два клуба Первой лиги не будут допущены до стыковых матчей: им не выдадут нужную лицензию
Борьба за место в РПЛ обострилась.
17.05.2023 11:11
Футбол
автор: Максим Скороходов
Гбамбле признался, что не против получения российского гражданства
Футболист выступает за «Ахмат» с января 2023 года.
17.05.2023 10:53
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Президент «Торпедо»: я могу хотеть Месси с Роналду в команду, но это не значит, что они будут играть
Ярослав Савин высказался о возможном уходе Ильи Кутепова.
17.05.2023 10:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
Назван предполагаемый арбитр матча «Спартак» - ЦСКА
Назван предполагаемый арбитр матча «Спартак» - ЦСКА
Главное дерби страны пройдет в 28-м туре РПЛ
17.05.2023 10:41
Футбол
автор: Максим Скороходов
Стали известны подробности травмы Мхитаряна в полуфинале Лиги чемпионов
Стали известны подробности травмы Мхитаряна в полуфинале Лиги чемпионов
Футболист «Интера» получил повреждение в матче с «Миланом».
17.05.2023 10:34
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Монреаль Импакт» хочет подписать Азара
Однако бельгиец не горит желанием покидать «Реал».
17.05.2023 10:17
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Нагельсмана рассказал, почему тренер отказался возглавить «Челси»
Ранее специалист был уволен из «Баварии».
17.05.2023 10:11
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Представитель Миранчука рассказал, останется ли россиянин в «Торино»
Футболист выступает за туринский клуб на правах аренды.
17.05.2023 09:30
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Кто сыграет против ЦСКА? «Краснодар» и «Урал» определят второго суперфиналиста Кубка России
Кто сыграет против ЦСКА? «Краснодар» и «Урал» определят второго суперфиналиста Кубка России
17 мая состоится второй раунд финала пути регионов.
17.05.2023 09:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика