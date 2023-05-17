Кто сыграет с «Интером» в финале Лиге чемпионов? «Манчестер Сити» и «Реал» определят сильнейшего

Сегодня, 17 мая, пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» примет на своем поле мадридский «Реал».

Победитель этой встречи сыграет в матче за главный трофей, так как первая игра между командами, прошедшая в Испании завершилась вничью - 1:1.

Матч «Манчестер Сити» - «Реал» начнется в 22:00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на олимпийском стадионе в Стамбуле. Один его участник уже определился - это итальянский «Интер».