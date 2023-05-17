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«Барселона» уверена, что подпишет полузащитника «Манчестер Сити» Гюндогана в конце сезона

Действующее соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2023 года.
17 мая 2023 11:50
автор: Степан Шереметьев

Испанская «Барселона» уверена в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, у которого детом 2023 года истекает контракт с «горожанами». Об этом пишет Sport.es.

Отмечается, что каталонский клуб уже достиг устного соглашения с 32-летним игроком. Немецкий футболист согласился присоединиться к сине-гранатовым и заключить трехлетнее соглашение.

К слову, хавбек защищает цвета «Манчестер Сити» с июля 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 47 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

источник: Sport.es
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