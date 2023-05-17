Винисиус хочет остаться в «Реале» до конца карьеры

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор может остаться в клубе до конца своей профессиональной карьеры, передает Daily Mirror.

Об это заявил агент бразильского игрока, несмотря на сообщения о его переходе в АПЛ.

Напомним, что нападающий защищает цвета мадридского клуба с лета 2018 года. Действующее соглашение футболиста со «сливочными» рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 52 матча за команду во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 21 результативную передачу.