Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Спартак» — ЦСКА

Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала назначения арбитров на матчи 28-го тура Российской Премьер-лиги.
Главным арбитром дерби «Спартак» — ЦСКА станет Сергей Карасев. Его ассистентами будут Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев.
Назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ:
«Локомотив» — «Факел»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев;
«Торпедо» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Алексей Воронцов;
«Оренбург» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Илья Елеференко;
«Ахмат» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин;
«Крылья Советов» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Арам Петросян;
«Спартак» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Адлан Хатуев;
«Краснодар» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов;
«Пари НН» — «Сочи»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Рустам Мухтаров;