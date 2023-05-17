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Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Спартак» — ЦСКА

РФС опубликовал назначение судей на матчи 28-го тура РПЛ.
17 мая 2023 12:22
автор: Александр Кожевников

Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала назначения арбитров на матчи 28-го тура Российской Премьер-лиги.

Главным арбитром дерби «Спартак» — ЦСКА станет Сергей Карасев. Его ассистентами будут Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев.

Назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ:

«Локомотив» — «Факел»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев;

«Торпедо» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Алексей Воронцов;

«Оренбург» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Илья Елеференко;

«Ахмат» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин;

«Крылья Советов» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Арам Петросян;

«Спартак» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Адлан Хатуев;

«Краснодар» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов;

«Пари НН» — «Сочи»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Рустам Мухтаров;

источник: «Советский спорт»
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