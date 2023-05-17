Агент Яннулиса подтвердил интерес «Спартака» и «Динамо» к игроку

Агент Василис Панагиотакис, представляющий интересы Димитриса Яннулиса, подтвердил новость об интересе «Спартака» и «Динамо» к игроку.
Ранее сообщалось, что московские клубы заинтересованы в подписании греческого защитника.
«Да, интерес есть, однако игрок, к сожалению, не будет доступен для трансфера ближайшим летом», - приводит слова Панагиотакиса «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне в составе «Норвича» Яннулис провел 27 матчей, сделав одну результативную передачу.
Стоимость игрока оценивается в 4 млн евро.
источник: «Спорт-Экспресс»