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Нападающий «Локомотива» Камано хочет получить гражданство России

Надо только остаться в команде.
Нападающий «Локомотива» Камано хочет получить гражданство России
17 мая 2023 13:19
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Локомотив" (Москва)

Гвинейский нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано изъявил желание получить российское гражданство.

«Если получится остаться в России и в «Локомотиве», попрошу руководство клуба начать процедуру по получению российского гражданства. Но пока рано говорить об этом. Мне здесь нравится, если останусь тут, российский паспорт упростит жизнь мне и семье. Инициатива исходит не от меня, меня только спросили на интервью и я сказал, что было бы здорово. В первую очередь для себя, чтобы путешествовать без проблем, - приводит «Матч ТВ» слова 27-летнего футболиста.

Напомним, что Камано выступает в России и за «Локомотив» с 2020 года, его контракт с «железнодорожниками» истекает по окончании сезона.

За неполных три года Франсуа 89 матчей за «Локомотив» и забил 18 голов, включая шесть мячей в текущем сезоне.

Добавим, что Камано провел 39 матчей за сборную Гвинеи, поэтому не может играть за российскую национальную команду.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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