Александр Григорян возглавил «Кубань»

Главным тренером «Кубани» стал Александр Григорян. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 56-летним специалистом будет рассчитан до конца сезона.

Последним местом работы специалиста был женский ЦСКА, который он покинул в 2022 году.

«Кубань» располагается на 15-й позиции в турнирной таблице Первой лиги. В активе краснодарской команды 33 очка после 31 тура. Коллектив не одержал ни одной победы с начала апреля - в последних пяти встречах команда потерпела два поражения и трижды сыграла вничью.