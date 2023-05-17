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Александр Григорян возглавил «Кубань»

Ранее специалист работал в женском ЦСКА.
17 мая 2023 13:37
автор: Александр Кожевников

Главным тренером «Кубани» стал Александр Григорян. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 56-летним специалистом будет рассчитан до конца сезона.

Последним местом работы специалиста был женский ЦСКА, который он покинул в 2022 году.

«Кубань» располагается на 15-й позиции в турнирной таблице Первой лиги. В активе краснодарской команды 33 очка после 31 тура. Коллектив не одержал ни одной победы с начала апреля - в последних пяти встречах команда потерпела два поражения и трижды сыграла вничью.

источник: ФК «Кубань»
Александр Григорян возглавил «Кубань»
Ранее специалист работал в женском ЦСКА.
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