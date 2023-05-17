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Калешин: на бумаге «Краснодар» выглядит предпочтительнее «Урала»

Матч состоится сегодня, 17 мая.
17 мая 2023 13:56
автор: Александр Кожевников

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился ожиданиями от финального матча Пути регионов Кубка России между краснодарской командой и «Уралом».

«Надеюсь, что «Краснодар» пройдет в суперфинал. На бумаге «Краснодар» выглядит предпочтительнее, но нельзя забывать, что это Кубок, и загадывать не стоит. Не думаю, что «Урал» будет играть вторым составом, чтобы сосредоточиться на отрыве от зоны стыков в РПЛ. Все-таки это финал этапа, а там не за горами и финал Кубка. Обе команды однозначно выставят основные составы. «Краснодар» будет больше владеть инициативой, а «Урал» — играть на контратаках. Конечно, хотелось бы увидеть много голов, чтобы зрелищность матча была выше», - приводит слова Калешина Metaratings.

Напомним, «Урал» и «Краснодар» сыграют во втором этапе финала Пути регионов. Победитель встречи сыграет в Суперфинале Кубка России с московским ЦСКА.

Матч «Краснодар» - «Урал» состоится 17 мая. Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

источник: Metaratings.ru
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