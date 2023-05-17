В «Локомотиве» рассказали о будущем в клубе Артема Дзюбы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о будущем в клубе нападающего Артема Дзюбы.

«Все договоренности соблюдаются, знаю, что идут подготовительные моменты по продлению контракта с Артемом. Все нюансы по нему и другим футболистам будут улажены после последнего матча», - приводит слова Галактионова Sport24.

Добавим, что в феврале Дзюба вернулся в РПЛ, подписав контракт с «Локомотивом» до лета 2023 года. За «железнодорожников» он сыграл 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.