Федерация бокса России пообещала поощрить финансово победителей и призеров чемпионатов мира

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что в организации собираются поощрить финансово победителей и призеров женского и мужского чемпионатов мира.

«Где‑то в июне мы хотим наградить призеров и мужского, и женского чемпионата мира. Мы решили объединить эти приятные церемонии. Конкретных сумм нет, но в ближайшее время соберется исполком Федерации бокса России. У нас есть тарифная сетка, но ситуации всегда разные, поэтому мы примем решение позднее. Думаю, суммы будут хорошими», - приводит «Матч ТВ» слова генсекретаря.

Напомним, что на женском чемпионате мира российские спортсмены завоевали три медали, включая одну золотую, а на мужском - шесть, из них две золотые.