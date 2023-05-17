«Реал» может получить техническое поражение в матче с «Хетафе»

Мадридский «Реал» может получить техническое поражение в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (1:0). Об этом сообщает AS.

Дело в том, что на 84-й минуте наставник «сливочных» Карло Анчелотти решил выпустить на поле защитника Альваро Одриосолу вместо Марко Асенсио.

Однако в этот момент замена из-за повреждения потребовалась Эдуардо Камавинге. В итоге Одриосола появился вместо француза, а Асенсио, который уже успел перечь линию поля во время замены, остался.

Таким образом, если будет принято решение о том, что замена была совершена не по правилам, то «Хетафе» будет присуждена техническая победа со счетом 3:0, а «Реал» будет оштрафован на сумму от 6 до 9 тысяч евро.