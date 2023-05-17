Галактионов подтвердил, что консультировался со Слуцким по поводу Дзюбы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подтвердил, что консультировался с экс-наставником сборной России Леонидом Слуцким перед подписанием нападающего Артема Дзюбы.

«Беседа и консультации по переходу Дзюбы были со многими людьми. Но главное, что было при личной с ним беседе. Кто сыграл главную роль в процентном значении не измерить. Со Слуцким тоже общался», - приводит «Матч ТВ» слова Галактионова.

Добавим, что в феврале Дзюба вернулся в РПЛ, подписав контракт с «Локомотивом» до лета 2023 года. За «железнодорожников» он сыграл 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.