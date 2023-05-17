Гришин: не думаю, что ЦСКА так просто отпустит Чалова в Европу

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин высказался о нападающем столичной команды Федоре Чалове и оценил перспективы его переезда в Европу.

«Не знаю, получится ли у Чалова снова поиграть в Европе. Это решать только ЦСКА. У Федора сейчас контракт с армейцами. Если клуб устроит какое-то предложение, то Чалов сможет уехать в другую команду. ЦСКА нужен хороший, забивной форвард. Чалов в данный момент таким и является. Не думаю, что так просто опустят Федора. Для РПЛ Чалов — высококвалифицированный футболист. Он может делать разницу на поле. Сейчас Чалов ведет борьбу с Малкомом в гонке бомбардиров. Малком уехал домой, поэтому у Федора есть три игры для того, чтобы перегнать бразильца. Но стать вторым бомбардиром в России — тоже почетно», - приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Напомним, что в прошлом сезоне 25-летний футболист выступал за «Базель». Чалов играл в чемпионате Швейцарии на правах аренды.

Федор в этом сезоне установил личный рекорд результативности в РПЛ. За три тура до конца чемпионата нападающий забил 17 голов.