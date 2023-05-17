Миодраг Божович - о «Динамо»: всё очень плохо, делайте выводы

Экс-наставник московского «Динамо» Миодраг Божович раскритиковал свой бывший клуб.

«Ресурсы у «Динамо» очень большие. Команда должна бороться за самые лучшие места, за чемпионство. У «Динамо» за последние 15 лет были разные тренеры, а когда был хороший результат? За последнее время всё очень плохо, делайте выводы», - приводит «Чемпионат» слова Божовича.

Напомним, что в 27-м туре чемпионата России бело-голубые уступили «Ахмату» (0:3). Затем клуб принял решение уволить главного тренера команды Славишу Йокановича. В турнирной таблице РПЛ москвичи занимают седьмую позицию.