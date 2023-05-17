Агент Дивеева опроверг информацию об интересе «Локомотива» к игроку

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о информации об интересе «Локомотива» к игроку.

«Мне не поступало предложений от «Локомотива» по поводу Дивеева. Игорем интересуются многие российские и зарубежные клубы. Все эти интересы в конкретные предложения не выражен», - приводит слова Еремина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в 23 матчах за ЦСКА, забив два гола и сделав одну результативную передачу. Действующий контракт Дивеева с московским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.