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Джака договорился об условиях контракта с «Байером»

Соглашение будет рассчитано до 2027 года.
17 мая 2023 15:30
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака договорился об условиях контракта с «Байером». Об этом информирует итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что немецкий клуб планирует оформить сделку в июне. Соглашение будет рассчитано до 2027 года.

Напомним, что хавбек перебрался в лондонскую команду из менхенгладбахской «Боруссии» в июле 2016 года за компенсацию в размере 45 миллионов евро. С тех пор он провел за «канониров» 295 матчей во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал 21 результативную передачу.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 28 млн евро.

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