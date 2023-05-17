Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака договорился об условиях контракта с «Байером». Об этом информирует итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что немецкий клуб планирует оформить сделку в июне. Соглашение будет рассчитано до 2027 года.

Напомним, что хавбек перебрался в лондонскую команду из менхенгладбахской «Боруссии» в июле 2016 года за компенсацию в размере 45 миллионов евро. С тех пор он провел за «канониров» 295 матчей во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал 21 результативную передачу.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 28 млн евро.