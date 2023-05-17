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Спортивный директор «Факела»: мы будем делать всё, чтобы продолжать нашу победную серию

Воронежцы одержали победу в матче 27-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород».
17 мая 2023 15:40
автор: Александр Кожевников

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о победе воронежской команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород».

«После победы всегда у команды настроение хорошее. Ожидали такого результата от Евсеева? Давайте будем говорить о том, что Евсеев, команда и все те, кто причастен к этому, делали всё для того, чтобы так было. Мы будем делать всё, чтобы продолжать нашу победную серию», - приводит слова Котова Metaratings.

«Факел» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Команда имеет в своем активе 27 очков в 27 матчах РПЛ.

источник: Metaratings.ru
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