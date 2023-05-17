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Тренер «Сочи» Точилин считает, что РПЛ стоит расширить до 18 команд

Ранее в РФС отказались от этой идеи.
17 мая 2023 15:48
автор: Александр Кожевников

Тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о потенциальном расширении Российской Премьер-лиги до 18 команд.

«Думаю, в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, расширение лиги до 18 клубов будет оптимальным. Мы все время говорим о том, что у нас мало матчей — и сборная не играет, и еврокубков нет. Приходится даже реформироать кубок, чтобы увеличить количество матчей. Что касается проходных матчей, нынешний чемпионат показывает, что их не бывает, не думаю, что спортивная составляющая пострадает», - приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент в лиге выступает 16 команд. Разговоры о возможном расширении лиги ходили еще перед стартом сезона-2022/2023, однако исполком РФС принял решение отказаться от этой идеи.

источник: bookmakersrating.ru
Тренер «Сочи» Точилин считает, что РПЛ стоит расширить до 18 команд
Ранее в РФС отказались от этой идеи.
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