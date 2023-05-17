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Непомнящий назвал лучшего тренера РПЛ

Субъективное мнение.
17 мая 2023 16:06
автор: Максим Скороходов

Известный специалист Валерий Непомнящий назвал лучшего тренера РПЛ в текущем сезоне.

«Лучший тренер РПЛ? Если судить по результатам, то Семак. А если по другим критериям, то есть и другие кандидаты, но называть лучшего — это несправедливо. Хорошую работу проводят Карпин, Федотов, Личка, у Галактионова пошло дело. Это всё субъективно, и я бы не хотел оценивать», - приводит «Метарейтинг» слова Непомнящего.

Напомним, что «Зенит» завоевал чемпионский титул за четыре тура до конца, обыграв дома «Спартак» (3:2). Сине-бело-голубые стали победителями РПЛ пятый раз подряд, во все сезоны команду тренировал Сергей Семак.

Добавим, что перед началом текущего сезона «Зенит» также завоевал Суперкубок России, разгромив «Спартак» (4:0) на «Газпром Арене».

источник: «Метарейтинг»
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