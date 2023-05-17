Камоцци рассказал, каким способом «Спартак» может выйти на один уровень с «Зенитом»

Известный футбольный агент Франко Камоцци предположил, какую работу нужно провести в «Спартаке», чтобы клуб соответствовал уровню «Зенита».

«В футболе никогда не терпят поражения просто так, а учатся. Надеюсь, что «Спартак» и Абаскаль извлекли уроки из этого опыта и в следующем сезоне будут сильнее. Но, чтобы достичь уровня «Зенита», им еще нужно много работать как в спортивной части, так и внутри клуба», — приводит слова Камоции Metaratings.ru.

Напомним, что в матче 26-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно завоевал свое пятое чемпионство подряд. Московский клуб на данный момент располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков.