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Камоцци рассказал, каким способом «Спартак» может выйти на один уровень с «Зенитом»

По мнению итальянского специалиста, красно-белым стоит уделить внимание внутренним проблемам команды. 
17 мая 2023 16:08
автор: Глеб Шевяков

Известный футбольный агент Франко Камоцци предположил, какую работу нужно провести в «Спартаке», чтобы клуб соответствовал уровню «Зенита».

«В футболе никогда не терпят поражения просто так, а учатся. Надеюсь, что «Спартак» и Абаскаль извлекли уроки из этого опыта и в следующем сезоне будут сильнее. Но, чтобы достичь уровня «Зенита», им еще нужно много работать как в спортивной части, так и внутри клуба», — приводит слова Камоции Metaratings.ru.

Напомним, что в матче 26-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно завоевал свое пятое чемпионство подряд. Московский клуб на данный момент располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков.

источник: Metaratings.ru
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