Александр Бородюк: хотелось бы, чтобы Россия и Камерун сыграли основными составами

Российский тренер Александр Бородюк высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Если состоится игра сборной России с Камеруном, это будет очень хорошо. Российский футбольный союз абсолютно всё правильно делает. Нам нужны такие игры. Сборная Камеруна — достаточно сильный соперник. Единственное, хотелось бы, чтобы команды сыграли основными составами. Возможно, это стоит как-то в контракте указать», - приводит слова Бородюка Metaratings.

Ожидается, что товарищеский матч между сборными России и Камеруна может состояться 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Официальной информации об организации этого матча пока не поступало. Напомним, сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях.