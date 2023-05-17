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Дьяков считает «Спартак» основным кандидатом на третье место в РПЛ

Сейчас «Спартак» находится на четвертом месте в турнирной таблице.
17 мая 2023 16:29
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков высказался о перспективах команды попасть в тройку сильнейших по итогам сезона Российской Премьер-лиги.

«Думаю, что «Спартак» — основной кандидат на третье место в РПЛ, потому что вторым станет ЦСКА. «Ростов» «Факелу» дома проиграл, а затем «Сочи». У желто-синих молодая команда, возможно, им где-то не хватает опыта. Футболисты «Спартака» более классные и статусные, им это поможет в концовке чемпионата в борьбе за медали. Не сказал бы, что ростовчане стали сыпаться морально. Просто молодым игрокам не хватает опыта, из-за этого идет потеря очков на заключительном этапе сезона. На финише чемпиона всегда тяжелее завоевывать очки», - приводит слова Дьякова Metaratings.

За три тура до конца сезона «Ростов» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Столько же баллов на счету «Спартака», идущего четвертым. Второе место в турнирной таблице занимает ЦСКА, набравший 54 очка.

источник: Metaratings.ru
Дьяков считает «Спартак» основным кандидатом на третье место в РПЛ
Сейчас «Спартак» находится на четвертом месте в турнирной таблице.
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