Газзаев заявил, что финал Кубка России всегда должен проходить в «Лужниках»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением по поводу того, что финальный матч розыгрыша Кубка России в нынешнем сезоне состоится на стадионе «Лужники».

«Финал Кубка России всегда надо проводить на самой главной арене страны — в «Лужниках». Во все времена я регулярно принимал участие в финальных матчах Кубка, первенствах страны, которые проводились всегда на центральном стадионе. Мне кажется, что это абсолютно правильно. Это традиции, мы не должны их менять», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Напомним, что суперфинал Кубка России пройдет 11 июня. В очном матче встретится ЦСКА с победителем финального матча низшей сетки турнира (Путь регионов, 2 этап) «Краснодар» – «Урал», который состоится сегодня, 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.