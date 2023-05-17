Озбилиз заявил, что российским клубам нет смысла бороться за тройку РПЛ из-за отсутствия еврокубков 

Экс-хавбек «Спартака» Арас Озбилиз высказался о возможности московского клуба занять призовое место в чемпионате России по итогам нынешнего сезона.

«В футболе все может быть, но «Спартаку» очень сложно будет войти тройку по итогам чемпионата России. Если российские команды сейчас не играют в еврокубках, то какая разница какое место занимать в РПЛ? Чемпион уже известен — «Зенит». Конечно, «красно-белые» всегда должны бороться за трофей лиги. Минимум они всегда хотят этого, но иногда не получается», — приводит слова Озбилиза Metaratings.ru.

Напомним, что в данный момент «Спартак» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков после 27 проведенных матчей.

В воскресенье, 21 мая, подопечные Гильермо Абаскаля примут на своем поле ЦСКА, который идет на втором месте с 54-я очками.

В мая 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские команды и сборные от международных турниров.