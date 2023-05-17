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Обляков: ожидания перед дерби «Спартак» - ЦСКА боевые

Матч состоится 21 мая.
17 мая 2023 17:26
автор: Александр Кожевников

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком».

«Ожидания перед дерби? Боевые, мы максимально настроены. Другого настроя и не может быть.

Наговорить можно много слов, а на деле увидим в воскресенье. Мы будем биться.

«Спартак» - хороший соперник, топовые футболисты. Не знаю, как у них получается, да и не особо интересно», - приводит слова Облякова «Спорт-Экспресс».

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 21 мая. Начало встречи - в 16:30 по московскому времени.

За три тура до конца чемпионата ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Спартак» находится на четвертой позиции, имея в активе 50 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
Обляков: ожидания перед дерби «Спартак» - ЦСКА боевые
Матч состоится 21 мая.
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