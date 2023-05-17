Павлюченко призвал отказаться от Fan ID на финале Кубка России 

Экс-форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о проведении финального матча Кубка России на арене «Лужники», а также выразил надежду, что игра может пройти без правил Fan ID с полной посещаемостью стадиона.

«Конечно, я за то, чтобы финал провели в «Лужниках» и без Fan ID при полном стадионе. Однако что в «Лужниках», что в других городах финал Кубка России соберет много футбольных фанатов. Я просто не собираюсь идти на стадион — мне без разницы. Дома посмотрю спокойно (смеется)», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 17 мая состоится финальный матч второго этапа Пути регионов Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом». Начало игры – 19:30 мск. Победитель встречи сыграет в суперфинале турнира с московским ЦСКА.