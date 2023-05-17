Рэшфорд и Мактоминей вернулись к тренировкам в общей группе «Манчестер Юнайтед»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и Скотт Мактоминей вернулись к тренировкам в общей группе игроков, сообщается на официальном сайте манкунианцев.

Оба футболиста смогут принять участие в матче 37-го тура английской премьер-лиги против «Борнмута».

Рэшфорд из-за травмы пропустил матч 36-го тура против «Вулверхэмптона», а Мактоминей не играл с 8 апреля.

Также к тренировкам в общей группе приступил французский игрок Рафаэль Варан, который также был травмирован в матче с «Вулверхэмптоном».

«Манчестер Юнайтед» в 35 матчах набрал 66 очков и занимает четвертое место в чемпионате. Команде осталось провести три мачта – против «Борнмута», «Челси» и «Фулхэма». Также «красные дьяволы» сыграют финальный матч Кубка Англии против «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Забитцер пропустит остаток сезона из-за травмы колена.