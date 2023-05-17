Павлюченко высказался о предстоящем матче «Краснодар» – «Урал» в Кубке России

Бывший форвард «Рединга» и «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями о предстоящем финале второго этапа Пути регионов Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом».

«Если честно, не представляю, как сложится сегодняшний матч. «Урал» — кубковая команда, поэтому совсем не удивлюсь, если они победят «Краснодар» и выйдут в Суперфинал. Мне кажется, что фаворита в матче «Краснодар» — «Урал» нет. Тут шансы будут 50 на 50», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Добавим, что финальная игра низшей сетки турнира, в котором «Краснодар» примет на своем поле «Урал» состоится в среду, 17 мая. Начало матча – 19:30 по московскому времени.

Победитель встретится в суперфинале Кубка России с ЦСКА (11 июня).