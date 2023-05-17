«Рубин» еще не получил лицензию для участия в РПЛ

Спортивный директор казанского «Рубина» Эдуард Сафонов сообщил, что казанский клуб еще не получил официально лицензию для участия в Российской Премьер-лиге.

«Мы ещё не получили лицензию РФС-1 — рассматривается завтра. Наверное, завтра и будет вердикт», - приводит слова Сафонова «Чемпионат».

«Рубин» в нынешнем сезоне Первой лиги располагается на второй позиции, имея в активе 62 очка после 31 тура. Напомним, две лучшие команды по итогам сезона Первой лиги получают прямую путевку в РПЛ. Обладатели третьей и четвертой позиции попадают в стыковые матчи с 13-й и 14-й командами РПЛ.

В прошлом сезоне «Рубин» вылетел из РПЛ, заняв 15-е место и набрав 29 очков в 30 матчах.