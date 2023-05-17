«Балтика» продала на матч с «Рубином» более 32 тысяч билетов

Футбольный клуб «Балтика» продал более 32 тысяч билетов на матч 32-го тура Первой лиги против «Рубина».

«Больше реализовать невозможно, так как есть гостевые билеты, буферная зона и другие элементы безопасности. Также нужно учитывать места для прессы, которые считаются, и из этого формируется цифра — 35 000 билетов», - цитирует коммерческого директора «Балтики» Юрия Аракеляна Metaratings.ru.

В клубе отметили, что были приятно удивлены темпом продаж.

После 31-го тура «Балтика» лидирует в Первой лиге с 64 очками, «Рубин» идет вторым, набрав 62 очка. Калининградский клуб не проигрывал 30 матчей подряд и в следующем туре может оформить свое возвращение в Российскую премьер-лигу спустя 25 лет.

Матч состоится 20 мая и начнется в 21:30 по московскому времени.