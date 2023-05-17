«Интер» продлит контракт с Чалханоглу

Миланский «Интер» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником Хаканом Чалханоглу, сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Как сообщает источник, новый контракт турецкого полузащитника с клубом будет рассчитан до июня 2027 года. Официальное объявление о продлении соглашения ожидается в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Чалханоглу принял участие в 45 матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.

Действующее соглашение Чалханоглу с «Интером» рассчитано до конца июня 2024 года.

Напомним, ранее «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Милан» по сумме двух встреч.