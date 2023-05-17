Алонсо останется в «Байере» на следующий сезон

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо заявил, что останется на своем посту в следующем сезоне.

«Я доволен командой и клубом. Не беспокоюсь о своем будущем», - цитирует Алонсо телеканал Sky Sports. Он подтвердил, что это означает отсутствие изменений в карьере.

Ранее 41-летнего Алонсо называли одним из главных претендентов на пост главного тренера «Тоттенхэма».

Алонсо работает с «Байером» с октября 2022 года. После 32 туров «Байер» завоевал 49 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии, находясь в шаге от зоны еврокубков. «Байер» также является полуфиналистом Лиги Европы.