Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на финал Пути регионов Кубка России 

Тренерские штабы «Краснодара» и «Урала» объявили стартовые составы команд на финальный матч второго этапа Пути регионов Кубка России.
Отметим, что очная встреча пройдет сегодня, 17 мая в Краснодаре. Начало матча – 19:30 мск.
«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Кайо, Рамирес, Петров, Сперцян, Баньяц, Батчи, Ахметов, Кордоба.
«Урал»: Баклов, Эмерсон, Мамин, Голгличидзе, Бевеев, Мишкич, Егорычев, Сиссе, Юшин, Каштанов, Бикфалви.
Напомним, что победитель противостояния «Краснодар» – «Урал» отправится в суперфинал турнира, где сыграет с ЦСКА (11 июня).
источник: «Советский спорт»