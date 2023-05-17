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Смородская считает, что суперфинал Кубка России стоит перенести с «Лужников» на стадион «Локомотива»

68-летний спортивный менеджер не верит в то, арена олимпийского комплекса может быть заполнена из-за Fan ID.
17 мая 2023 18:45
автор: Глеб Шевяков

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская предложила перенести финальный матч розыгрыша Кубка России перенести с «Лужников» на менее вместительный стадион.

«Я практически уверена в том, что «Лужники» не заполнятся в Суперфинале Кубка России из-за Fan ID. Может быть, в такой ситуации нужно выбрать небольшой стадион «Локомотива». Что делать в пустых «Лужниках»?» — приводит слова Смородской «Чемпионат».

Напомним, что суперфинал турнира запланирован на 11 июня. Первым финалистом соревнований стал московский ЦСКА. Его соперник определится сегодня, 17 мая в финальном матче низшей сетки турнира между «Краснодаром» и «Уралом». Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

источник: Чемпионат.com
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