Серхио Рамос присоединится к «Севилье» на правах свободного агента ближайшим летом 

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос принял решение покинуть парижскую команду в конце текущего сезона. Об этом сообщает Todofichajes.

Отметим, что летом 2023 года у 37-летнего футболиста истекает контракт с красно-синими.

Как утверждает источник, окружение испанца рассчитывает, что он продолжит карьеру в «Севилье» и присоединится к команде на правах свободного агента.

Напомним, что Рамос выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. В текущем сезоне за команду Кристофа Галтье он сыграл 42 встречи, в которых отличился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.