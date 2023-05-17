РФС не будет переносить Суперфинал Кубка России из «Лужников»

Российский футбольный союз не намерен менять место проведения решающего матча Кубка России, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«В соответствии с распоряжением Правительства, финал должен проходить на арене, которая оборудована системой для использования паспорта болельщика. Главная арена «Лужников» всем требованиям соответствует. При формировании билетной программы будет обеспечена максимальная коммерческая вместимость стадиона в соответствии с запросами болельщиков. Все меры, которые в соответствии с нормативными актами будет необходимо для этого принять, будут приняты», – отмечается в релизе.

Матч Суперфинала Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и победитель пары «Урал» - «Краснодар», состоится в Лужниках 11 июня.