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РФС не будет переносить Суперфинал Кубка России из «Лужников»

Место и время проведения решающего матча останется неизменным.
РФС не будет переносить Суперфинал Кубка России из «Лужников»
17 мая 2023 19:12
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Российский футбольный союз не намерен менять место проведения решающего матча Кубка России, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«В соответствии с распоряжением Правительства, финал должен проходить на арене, которая оборудована системой для использования паспорта болельщика. Главная арена «Лужников» всем требованиям соответствует. При формировании билетной программы будет обеспечена максимальная коммерческая вместимость стадиона в соответствии с запросами болельщиков. Все меры, которые в соответствии с нормативными актами будет необходимо для этого принять, будут приняты», – отмечается в релизе.

Матч Суперфинала Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и победитель пары «Урал» - «Краснодар», состоится в Лужниках 11 июня.

источник: «РИА Новости»
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