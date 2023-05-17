Стало известно, кто входит в список главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед» 

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести полузащитника и нападающего в следующее летнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

Как утверждает источник, наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг рассчитывает видеть в команде еще одного хавбека на позицию Кристиана Эриксена в силу возраста датчанина.

Сообщается, что главной целью манкунианцев определили полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, также английский клуб рассматривает игроков «Челси» – Мейсона Маунта и Матео Ковачича, если переход нидерландского футболиста каталонцев не состоится.

На позиции форварда «МЮ» боссы команды видят такие варианты, как: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Виктор Осимхен («Наполи»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Душан Влахович («Ювентус»), Тэмми Абрахам («Рома») и Брайан Бробби («Аякс»). Отмечается, что нападающий «шпор» и нигерийский форвард неаполитанцев являются приоритетными целями.

Напомним о том, что ранее стал известен трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на летние трансферы в размере 115 миллионов евро.