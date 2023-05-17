Нападающий «Брентфорда» Тони отстранен от футбола на восемь месяцев из-за участия в ставках

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение о восьмимесячной дисквалификации форварда «Брентфорда» Айвана Тони за участие игрока в азартной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

По информации источника, английский игрок также получил штраф в размере 50 тысячи фунтов стерлингов. Сообщается, что ранее нападающий был обвинен в 262 случаях нарушения правил чемпионата Англии, связанных с запретом о ставках с 2017 по 2021 годы. Позже 30 нарушений были отозваны со стороны FA.

«Футболисту разрешается вернуться к тренировочному процессу со своей командой в течение последних четырех месяцев отстранения, начиная с 17 сентября 2023 года», — приводится заявление пресс-службой ассоциации.

Добавим, что Тони выступает за «Брентфорд» с сентября 2020 года. В текущем сезоне за «пчел» он сыграл 35 матчей, забил 21 гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с английским клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.