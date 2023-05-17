Непомнящий считает, что ЦСКА является фаворитом в матче со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Конечно, я бы хотел, чтобы победа досталась ЦСКА. Все-таки победа в дерби — шаг ко второму месту. Команда сейчас нашла оптимальный состав и выстроила хорошую игру во всех линиях. В обороне наконец-то наступила стабильность. Красно-синие — фавориты в дерби. Тем не менее у «Спартака» тоже есть шанс. Команда Абаскаля непредсказуема. Сложно сказать, чего от них ожидать в дерби», — приводит слова Непомнящего RT.

Напомним, что в настоящее время ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 54 очка. «Спартак» располагается на четвертой строчке, набрав 50 очков после 27 проведенных матчей.

Очная встреча команд состоится в воскресенье, 21 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало матча – 16:30 мск.