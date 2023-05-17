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«Краснодар» и «Урал» играют вничью после первого тайма финала Пути Регионов Кубка России

В первой половине команды обменялись голами.
«Краснодар» и «Урал» играют вничью после первого тайма финала Пути Регионов Кубка России
17 мая 2023 20:20
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Краснодар»

Завершился первый тайм финального матча второго этапа Пути регионов Кубка России, в котором «Краснодар» дома играет с «Уралом».

Отметим, что футболисты ушли на перерыв при счете 1:1.

В составе «быков» забитым мячом отличился защитник Кайо на 9-й минуте, за гостевую команду гол забил форвард Эрик Бикфалви на 22-й минуте.

Напомним, что победитель встречи станет вторым суперфиналистом розыгрыша Кубка России. Его соперником станет московский ЦСКА, который ранее заработал путевку в Суперфинал через высшую сетку турнира.

Финальный матч пройдет на стадионе «Лужники» 11 июня.

источник: «Советский спорт»
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