«Ливерпуль» подтвердил уход Фирмино, Милнера и еще двух футболистов

«Ливерпуль» объявил об уходе нападающего Роберто Фирмино. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Также команду покинут сразу три полузащитника: Джеймс Милнер, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Церемония прощания с футболистами состоится 20 мая. В этот день «красные» сыграют с «Астон Виллой» в заключительном туре АПЛ.

Напомним, Фирмино и Милнер выступают за «Ливерпуль» с 2015 года. Окслейд-Чемберлен перебрался на «Энфилд» в 2017-м, а Кейта – в 2018-м. К слову, все они помогли клубу выиграть чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.