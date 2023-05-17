«Реал» огласил стартовый состав на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

«Реал» объявил стартовый состав команды на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 17 мая, на арене «Этихад» в Манчестере. Начало игры – 22:00 мск.

«Реал»: Куртуа, Камавинга, Алаба, Милитао, Карвахаль, Вальверде, Модрич, Кроос, Винисиус, Родриго, Бензема.

Напомним, что первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов завершился вничью – 1:1. В той игре в составе «сливочных» забитым мячом отличился форвард Винисиус, за «горожан» гол забил полузащитник Кевин де Брюйне.